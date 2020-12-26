Минздрав утвердил правила применения химической кастрации педофилов

Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - Приказом министра здравоохранения РК от 15 декабря 2020 года утверждены Правила применения принудительной меры медицинского характера, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с Уголовным кодексом РК, принудительная химическая кастрация применяется на основании вступившего в силу решения суда в отношении лиц старше 18 лет, совершивших преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, говорится в документе.

Антиандрогенный препарат (снижает выработку эндогенного тестостерона с целью снижения уровня полового влечения) вводится с периодичностью, определенной инструкцией к медицинскому применению данного лекарственного средства.

Также администрация лечебно-профилактического учреждения УИС создает специальную психиатрическую комиссию (СПК), в состав которой входят врачи: психиатр, эндокринолог, уролог и терапевт (врач общей практики). Заседание СПК проводится не реже одного раза в шесть месяцев для решения вопроса о необходимости продления, изменения и прекращения химической кастрации.

За пять рабочих дней до освобождения осужденного за педофилию информация об этом направляется в организацию здравоохранения, оказывающую амбулаторную психиатрическую помощь, и орган внутренних дел по фактическому месту жительства. В свою очередь, амбулаторно-поликлиническая организация ставит его на учет и осуществляет динамическое наблюдение.

В частности, после освобождения прошедшего процедуру кастрации педофила врач назначает ему терапию психотропными препаратами; контролирует применение антиандрогенного препарата; готовит документы для проведения заседаний ВКК, СПК; составляет индивидуальный график периодичности введения антиандрогенного препарата, копия которого передается участковому инспектору полиции.

По факту неприбытия приговоренного к кастрации в течение пяти рабочих дней со дня освобождения, организация здравоохранения письменно извещает подразделение органов внутренних дел.

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