Педофилы в Казахстане не будут иметь права на помилование и УДО

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании согласились с дополнениями сената в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий", передает Kazakhstan Today.

Поправки в законодательство предусматривают ужесточение наказания за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних . После его принятия педофилы будут отбывать наказание в учреждениях УИС максимальной безопасности, без права на помилование и условно-досрочное освобождение.

Кроме того, расширен круг уголовных правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за совершение которых применяется пожизненный запрет занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Теперь насильники детей будут отбывать наказание в учреждениях УИС максимальной безопасности. Исключение предусмотрено только для тех, кто совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте, они будут отбывать заключение в учреждениях максимальной безопасности.

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