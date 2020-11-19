В Казахстане педофилов лишат права на помилование и досрочное освобождение

Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - На пленарном заседании заседании мажилиса парламента Республики Казахстан депутаты одобрили в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий", передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова рассказала, что по пункту 64 предусмотрено ужесточение наказания за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Ужесточить наказание за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, определить содержание педофилов в учреждения УИС максимальной безопасности, исключить их помилование и досрочное освобождение", - уточнила Жаилганова.

Кроме того расширен круг уголовных правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за совершение которых применяется пожизненный запрет занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Также внесен прямой запрет на назначение отбывания лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности лицам, осужденным к лишению свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте. А также предусмотрено требование о назначении отбывания лишения свободы субъектам преступления в учреждениях максимальной безопасности.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев отметил, что ужесточение мер не будет применяться к ранее осужденным.

То, что судом назначено, то и останется. Новый закон будет действовать для тех, кто будет привлекаться к уголовной ответственности после вступления в силу нового закона. Тогда эти лица будут содержаться в условиях максимальной безопасности", - сказал Кожаев.

Он также проинформировал, что в настоящее время в местах лишения свободы содержится более 1870 человек за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и подавляющее большинство из них, почти 1300, содержится в условиях максимальной безопасности. Часть находится еще под следствием.

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