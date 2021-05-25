В большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 24 мая 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части территории Казахстана с западным антициклоном сохраняется погода преимущественно без осадков. Лишь на юго-востоке и востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на западе и юге пыльная буря, на юге гроза, на севере в ночные часы туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20, в Туркестанской области порывы 23 метра в секунду, с пыльной бурей.

В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в горах в Жамбылской области возможен град, в Кызылординской области - пыльная буря.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, днем в Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в горах Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.

Днем в Мангистауской, Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях, местами Карагандинской области ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской области, местами в Восточно-Казахстанской области, в отдельных районах Алматинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Атырауской, Жамбылской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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