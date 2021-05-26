В Акмолинской области почтили память первого министра обороны страны

КОКШЕТАУ. 25 МАЯ - 25 мая в рамках празднования 30-летия Независимости в городе Акколе состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику героя Советского Союза, Халык Кахарманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жизненный путь легендарного генерала - это пример мужества и беззаветной преданности Родине для многих военнослужащих. Почтить память первого министра обороны независимого Казахстана пришли его родственники, друзья, сослуживцы, ветераны ВС РК, республиканское общественное объединение "Детско-юношеское военно-патриотическое движение "Жас сарбаз", сообщает управление внутренней политики.

Как отметили в пресс-службе акимата района, присутствующие возложили цветы к мемориалу и почтили память минутой молчания.

В истории каждого народа есть люди, определяющие эпоху, олицетворяющие для нескольких поколений гордость всей нации. Именно таким является наш легендарный земляк, герой Советского Союза, Халык Кахарманы №1 Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов. Сегодня ему исполнилось бы 97 лет. Трудно найти в нашей армии другого такого человека, чей подвиг и воинские заслуги, значительный вклад в создании Вооруженных сил суверенного Казахстана и огромная общественная деятельность были бы так ценимы представителями нескольких поколений", - подчеркнул аким района Алпысбай Каиржанов.

Выступающие, среди которых ветераны Вооруженных сил страны, отметили неоценимый вклад Сагадата Нурмагамбетова в становление и развитие армии независимого Казахстана, именно в период, когда он был министром обороны, пришлись важные реформы и преобразования казахстанской армии.

Также в этот день в районе на базе детского дома №1 открылся клуб "Жас сарбаз", 20 воспитанников которого в торжественной обстановке пополнили ряды военно-патриотического движения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства