Депутат предложил открыть сухопутные границы ЕАЭС для вакцинированных

НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Альбер Рау в ходе заседания палаты поднял вопрос об открытии сухопутных границ для вакцинированных и лиц с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Просим решить вопрос с партнерами по Евразийскому экономическому союзу по восстановлению прежнего порядка пересечения сухопутных границ для вакцинированных граждан и граждан с отрицательным ПЦР-тестом", - предложил депутат.

По его словам, сложившаяся ситуация дает развиться теневому рынку услуг по пересечению границы.

Так, поделился спикер, правоохранительными органами неоднократно выявлялись факты выдачи поддельных медицинских направлений. Кроме того, грузовые автомобили берут пассажиров под видом напарников за приличную плату.

Рау подчеркнул, что граждане недоумевают, почему можно пересекать границу авиатранспортом, а на остальные способы больше года действуют ограничения.

Причем авиакомпании продают билеты по таким ценам, что людям приходится брать кредиты", - утверждает спикер.

Он также добавил, что Казахстану следует ускорить процесс по интеграции приложения "Путешествую без COVID-19".





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