Жители Актау до ночи стояли в очереди к водовозу

АКТАУ. 29 МАЯ - Жители 32В-го микрорайона Актау, где сейчас наблюдаются проблемы с подачей воды, стояли в очереди за питьевой водой до поздней ночи. Очевидцы сняли это на видео, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили жильцы, в домах отключена подача питьевой воды, несмотря на то, что ранее акимат Актау обещал исправить ситуацию, уменьшая напор в дневное время, пишет Lada.kz

Среди горожан распространяется слух, что воду в черте города отключают, чтобы обеспечить стабильный напор пятизвёздочного отеля на побережье Актау.

Ранее в редакцию Lada.kz поступили многочисленные жалобы на слабый напор питьевой воды.

Власти города сообщили, что проблемы возникли из-за планового ремонта на одной из опреснительных установок завода "МАЭК-Казатомпром", который продлится до 15 июня. В связи с этим в акимате заявили, что ограничат подачу воды саунам и автомойкам с целью экономии.

Владельцы саун и автомоек, в свою очередь, сообщили, что несут убытки в связи с ограничением подачи питьевой воды.

Прокуратура Актау потребовала восстановить деятельность предпринимателей и наказать виновных чиновников, так как ограничительные действия по подаче питьевой воды затрагивают интересы 81-го субъекта бизнеса.

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