В столице проводятся ремонтные работы по улице Уалиханова

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - В связи с ремонтными работами по улице Шокана Уалиханова с 1 по 4 июня текущего года будет частично перекрыто движение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана" в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП Нур-Султана приступило к ремонту дорожного полотна по улице Ш. Уалиханова", - говорится в сообщении управления.

По информации ведомства, перекрытие дорог для автотранспорта произойдёт на участке от проспекта Богенбай батыра до улицы Бараева с 1 по 4 июня.

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