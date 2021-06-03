В Казахстане сократят круг родственников, между которыми возможна купля-продажа жилья на единовременные выплаты из ЕНПФ

НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - В проекте изменений и дополнений в приказ министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 21 января 2021 года №24 "Об утверждении Правил использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством РК" предусматривается распространение запрета на сделки купли-продажи жилья на близких родственников мужа или жены, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Не допускается использование единовременных пенсионных выплат на приобретение недвижимого имущества у супруга (-ги), близких родственников получателя и заявителя, а также близких родственников супруга (-ги). В целях контроля исполнения настоящего пункта получатель в личном кабинете при подаче электронного заявления на единовременную пенсионную выплату подписывает обязательство о не приобретении недвижимого имущества у перечисленных лиц", - в такой формулировке представлено предлагаемое изменение в правила по использованию пенсионных "излишков", сообщает Inbusiness.kz.

При этом уточняется, что к близким родственникам относятся: родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Таким образом, сообщает портал, поправка исключит возможность привлекать тещу, тестя, свекровь, свекра и других вышеуказанных родственников супругов к фиктивным операциям по купле-продаже жилья с использованием пенсионных накоплений для их обналичивания.

Поясняется, что право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. В этой связи в правила вносятся уточнения в части уточнения участников сделки с учетом законодательных актов РК.

Так, в статье 33 Кодекса РК о браке (супружестве) и семье имущество, нажитое супругами во время брака (супружества), определяется их общей совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака (супружества), относятся суммы доходов каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, суммы доходов с общего имущества супругов и раздельного имущества каждого из супругов, полученные ими пенсии, пособия, пенсионные накопления, за исключением единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности, вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие).

Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет суммы общих доходов супругов движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, паи, вклады, доли в уставном капитале, внесенные в кредитные организации или в иные организации, и любое другое нажитое супругами в период брака (супружества) имущество независимо от того, на чье имя в семье оно приобретено либо кем из супругов внесены денежные средства, в том числе имущество, приобретенное за счет единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ в целях улучшения жилищных условий", - сказано в материале.

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