Дальнобойщиков на границе с Россией вынуждали платить за дезинфекцию

АЛМАТЫ. 8 ИЮНЯ - Прокуратура проверяет законность работы частной фирмы, которая дезинфицировала колеса автотранспорта в нейтральной зоне на границе с Россией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Частный бизнес работал на нейтральной полосе около недели. Всем въезжающим из России машинам обрабатывали колёса дезраствором. Услугу называли обязательной, ссылаясь на постановление государственного санврача, и платили за всё водители, сообщает "Первый канал Евразия"

После того как предприниматели стали жаловаться в прокуратуру, пост с дезинфекцией закрыли. Но выяснить, какое ведомство пустило на нейтральную полосу бизнес, пока не удалось.

Предприятие, осуществляющее дезинфекцию, говорило о том, что для проезда в Казахстан необходимо провести дезинфекцию автомашин, а именно дезинфекцию автомобильных колес. Стоимость доходила до 2,5 тыс. тенге для грузового автотранспорта", - сообщил начальник отдела палаты предпринимателей Северо-Казахстанской области Айдос Кенбеилов.

Как рассказал директор транспортной компании Омари Харбедия, представители частной компании заверяли дальнобойщиков в легальности работы.

Как нам объяснили, был проведен тендер, это ИП этот тендер выиграло, и начали законно осуществлять свою деятельность", - отметил он.

Как только проверкой занялась прокуратура, пост закрыли. При этом пограничники, областной департамент санэпидконтроля, региональный филиал "Казавтожола" и Комитет автомобильных дорог отрицают свое участие в организации поста дезинфекции.

Между тем сами дальнобойщики выяснили у пограничников, что факт прохождения дезинфекции нигде в официальных документах не отражался, и они имели право пересечь границу без оплаты услуги частной компании.

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