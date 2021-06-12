Юрист Ташенова: обвинения Мамая с точки зрения юрпрактики - бесполезные псевдодоказательства

НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Судебное разбирательство, инициированное Бауыржаном Байбеком, создало для Жанболата Мамая и Инги Иманбаевой опасный прецедент. Теперь каждый, кого так или иначе могли задеть их высказывания, будет более решителен в отстаивании своей правоты и честного имени. Об этом заявила юрист экс-акима Алматы Айжан Ташенова, представившая сегодня подробный анализ действий упомянутых активистов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подробно изучив "Мамаево досье", могу с ответственностью заявить, что ни одно из приведённых свидетельств не является доказательством выдвинутых обвинений. По сути, речь идет о мешанине из постов, публикаций в СМИ и анонимных телеграм-каналах, а также непонятных справок и не имеющих отношения к делу документов. С точки зрения закона и юридической практики это бесполезные псевдодоказательства, не представляющие для суда никакого интереса", - написала Ташенова в Facebook .

По ее мнению, "анализ возражений ответчика показывает абсолютное игнорирование Мамаем и Иманбаевой трех основных пунктов искового заявления касательно их же лживого видео от 13 апреля о якобы незаконной застройке и вырубке деревьев вблизи Кок-Тобе и Кок-Жайлау".

В подтверждение своих обвинений Ж. Мамай и И. Иманбаева приводят 7 ссылок на статьи В. Борейко, а также прикладывают 147 страниц одного из разделов проекта технико-экономического обоснования строительства курорта "Кок-Жайлау" от 2018 года. Прежде всего хочу еще раз напомнить, что этот проект так и не был реализован, вырубка деревьев не осуществлялась. Более того, в период работы Байбека на посту акима Алматы государству через суд были возвращены 5 гектаров земли, а 102 гектара в связи с оптимизацией проекта - Иле-Алатаускому парку. То есть все земли возвращены государству, а не переданы мифическим "представителям элиты", как нагло утверждают Мамай и Иманбаева", - пишет адвокат.

Она сообщила, что в подтверждение доводов защита Байбека направила в суд письмо управления туризма Алматы об оптимизации проекта по Кок-Жайлау, а также решение суда о признании незаконным предоставление земельного участка в 5 гектаров в частную собственность и соответствующее постановление апелляционной судебной инстанции.

Также она отметила, что "по якобы присвоению $11 млн за счет приобретения акиматом китайских автобусов по завышенным ценам ответчики ссылаются на видео от сомнительного Youtube-канала "Басе" и анонимного телеграм-канала Uzun Qulaq".

Вместе с тем указанные заявления опровергаются приказом министра финансов от 2017 года, согласно которому конкурс проводил Комитет государственных закупок Министерства финансов. То есть организатором закупок автобусов акимат Алматы не являлся и, соответственно, к покупке никакого отношения не имел.

Таким образом, по всем пунктам нашего иска Ж. Мамай и И. Иманбаева так и не смогли предоставить ни одного доказательства", - написала юрист.

Кроме того, она приводит опровержения обвинений о якобы передаче в частное управление железнодорожных вокзалов Алматы-1 и Алматы-2, передаче государственных земель под платные парковки и застройку Атакента, изъятии земель киностудии "Казахфильм" в личных целях, продаже под застройку Esentai city последнего яблоневого сада и получении за это коррупционных подарков в виде роскошных квартир и др.

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