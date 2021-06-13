В большинстве регионов Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды

НУР-СУЛТАН. 12 ИЮНЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 12 июня 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На северные и центральные регионы РК будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков. На остальной части территории страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, на юго-востоке, в горных районах, - сильный дождь. Местами по республике ожидаются град, шквал, усиление ветра, на юге и юго-востоке с пыльной бурей, на севере ночью и утром местами туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются пыльная буря, шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидаются шквал, пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.

В Алматинской области местами ожидается усиление ветра при грозе до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается град, в Мангистауской области днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.

В Костанайской области, днем в Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами ночью и утром ожидается туман.

На большей части в Кызылординской, Туркестанской областей, местами в Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской, Алматинской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской областях, в отдельных районах Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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