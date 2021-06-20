Синоптики предупредили о пожарной опасности в ряде областей Казахстана

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НУР-СУЛТАН. 19 ИЮНЯ - В Нур-Султане и ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации РГП "Казгидромет", 20 июня в Бескарагайском районе ВКО ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

20 июня днем на юге в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара, до 37 градусов. В Акжаикском, Сырымском, Бурлинском и Каратобинском районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью 20 июня в Туркестанской области местами, днем в горах ожидаются гроза, шквал. Местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, местами 17-22 метра в секунду, порывы 25 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 20 июня в Северо-Казахстанской области на большей части ожидается дождь. Местами ожидаются гроза, днем шквал, град. Ветер северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

Завтра в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

20-22 июня в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность.

Днем 20 июня в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря, ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохранится сильная жара, 37-39 градусов. 20 июня на юго-востоке Мангистауской области ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Днем 20 июня в Атырауской области местами ожидается сильная жара, до 38 градусов.

В Карагандинской области завтра местами ожидаются гроза, град, шквал, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Днем 20 июня в Актюбинской области местами ожидается сильная жара, 35 градусов, сохраняется чрезвычайная высокая пожароопасность.

20 июня в Алматинской области местами гроза, ветер северо-западный, при грозе порывы 17-22 метра в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Ночью и утром местами сильный дождь.

20 июня в Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Днем местами ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

В Нур-Султане завтра днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

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