Сколько выходных дней ждет казахстанцев в июле

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - В июле 2021 года при пятидневной рабочей неделе казахстанцев ждет 20 рабочих дней и 11 выходных, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В июле планируется перенос выходного дня в связи с празднованием Дня столицы, который отмечается 6 июля. На День столицы казахстанцы будут отдыхать 3 дня - 4, 5 и 6 июля, а суббота, 3 июля - будет рабочим днем.

Также выходным будет 20 июля - первый день Курбан-айта.

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