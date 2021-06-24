Исаев избран председателем правления Казахстанской жилищной компании

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Рустам Исаев возглавил Казахстанскую жилищную компанию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

23 июня 2021 года решением единственного акционера АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек "председателем правления АО "Казахстанская жилищная компания "(КЖК) избран Исаев Рустам Муратович", - сообщили в пресс-службе холдинга.

Коллективу нового главу КЖК представил заместитель председателя правления холдинга "Байтерек" Ануар Омарходжаев.

Р. Исаев родился в 1975 году. В 1998 году окончил Университет Докуз Ейлюль (Dokuz Eylul Universitesi, Турция) по специальности "Общественные финансы". Свою профессиональную карьеру начал в 1998 году в АО "Казакстан темір жолы". Работал на различных должностях в АО "КазМунайГаз", исполнительным директором в дочерней организации АО "КазТрансГаз-Алматы". Имеет опыт работы в частном секторе. В период с сентября 2016 года по июнь 2021 года занимал руководящие должности в АО "КазАвтоЖол". Опыт работы в финансовой сфере составляет более 20 лет. Владеет казахским, русским, английским и турецким языками.

Напомним, ранее возглавлявший КЖК Адиль Мухамеджанов был назначен на должность заместителя председателя правления холдинга "Байтерек".

АО "Казахстанская жилищная компания" является дочерней организацией АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", единственным акционером которого является правительство РК. КЖК является единым жилищным оператором политики государства в области обеспечения доступности жилья населению Казахстана через механизмы ипотечного кредитования и предоставления арендного жилья.

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