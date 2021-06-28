В Казахстане появились новые виды штрафов

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Законопроект об административных правонарушениях Казахстана пополнился новыми статьями. Депутаты сената на пленарном заседании палаты приняли документ в двух чтениях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Разработчики поправок пояснили, что основной задачей законопроекта является совершенствование законодательства об административных правонарушениях.

Так, законопроект предусматривает следующие меры:

увеличение с двух месяцев до одного года срока давности для привлечения должностных лиц к административной ответственности за проведение незаконных проверок и иных форм контроля, а также за незаконное вмешательство в деятельность бизнеса;

ответственность работодателя или принимающей стороны по недопущению дискриминации по оплате труда, режиму рабочего времени и отдыха в отношения работника;

устранения дискриминационного подхода при расчете штрафа за выбросы загрязняющих веществ от сжигания в факелах и стационарных источников;

ответственность за незаконное проникновение на объект, охраняемый в соответствии с законодательством правоохранительными или специальными государственными органами, а также на опасный производственный объект, охраняемый частной охранной организацией, причинившее значительный ущерб или иной существенный вред гражданину, организации или государству;

ответственность за неисполнение постановлений прокурора;

ответственность за неисполнение законного распоряжения или требования сотрудника государственной фельдъегерской службы;

расширение полномочий участковых инспекторов по рассмотрению отдельных категорий дел об административных правонарушениях (статьи 132 (часть первая), 441-1, 480 (часть первая), 614) и наложения взысканий по ним;

уточнение компетенции суда по рассмотрению дел об административных правонарушениях за неисполнение постановления прокурора, а также уточнение компетенции прокурора по возбуждению данных категорий дел.

После обсуждения норм поправок депутаты одобрили законопроект и направили его на подпись главе государства.

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