В выходные на западе Казахстана ожидается жара, в остальных регионах - дожди с грозами

НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 26-28 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным синоптиков, в выходные дни на большей части страны сохранятся кратковременные дожди с грозами. Лишь на западе Казахстана сохранится жаркая погода без осадков.

В восточной и южной части республики ожидается усиление ветра, в южных регионах - с пыльными бурями. Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: днем на севере до 20-32 градусов тепла, в центре до 20-37 тепла, а на востоке до 15-28 градусов тепла", - говорится в сообщении.

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