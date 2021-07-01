В ряде регионов ожидается сильная жара

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НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Актюбинской, Кызылординской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Алматы днем 1-3 июля ожидается сильная жара, 34-36 градусов.

1 июля в Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер восточный, с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная высокая пожароопасность.

Днем 1-3 июля в Кызылординской области местами ожидается очень сильная жара, 45 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 2 июля в Костанайской области местами сохраняется очень сильная жара, 40 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Днем местами ожидается сильная жара, до 37 градусов. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

1 июля в Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара, до 38 градусов, высокая пожарная опасность.

Днем 1 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается сильная жара, 35 градусов. Ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

Днем 1 июля в Павлодарской области местами ожидается сильная жара до 36 градусов.

Днем 1-3 июля в Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем 1-3 июля на большей части области ожидается сильная жара, до 41 градуса, чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее казахстанские синоптики озвучили прогноз погоды по Казахстану на 1-3 июля.

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