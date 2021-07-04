В Алматы в преддверии Дня столицы состоялась встреча общественных деятелей с молодежью

АЛМАТЫ. 3 ИЮЛЯ - В Алматы в честь Дня столицы в здании КБТУ состоялся круглый стол на тему "Еліміздін астанасы - улы дала журегі" с участием заместителя акима города Ержана Бабакумарова, государственных деятелей Амангельды Шабдарбаева, Гани Касымова, члена АНК Бронислава Шина и Ахметжана Шардинова, экс-депутатов мажилиса Загипы Балиевой и Нурлана Сулейменова, председателя правления Союза писателей РК Улыкбека Есдаулет, председателя Алматинского городского совета ветеранов Ахана Бижанова, профессора Георгия Кана, героя Труда, Народной артистки Розы Рымбаевой, ректора Казахского национального аграрного исследовательского университета Тлектеса Есполова, ректора университета "Туран", председателя Общественного совета Алматы Рахмана Алшанова и других, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В круглом столе приняли участие люди, ставшие свидетелями становления Независимого Казахстана и голосовавшее в пользу решения о переносе столицы, а также представители алматинской молодежи, которые в онлайн-формате смогли стать участниками диалога об истории страны, столицы и вкладе алматинской общественности в ее развитие.

В своем выступлении заместитель акима города Ержан Бабакумаров отметил, что круглый стол проходит в здании КБТУ, где ранее размещался Верховный Совет. Именно здесь был принят Конституционный закон "О государственной независимости Республики Казахстан". Кроме того, в этом здании проходило заседание Верховного Совета, где Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой о переносе столицы.

По словам Елбасы, понятие "Казахстан - независимость - новая столица" стало единым символом нашей государственности, нашего будущего. Многие из нас помнят, когда в 1994 году при рассмотрении вопроса о переносе столицы Первый Президент, убеждая депутатов Верховного Совета в этом здании, говорил, что "в лице новой столицы Казахстан получит не только новый общественно-политический, но и крупнейший научный, культурный и деловой центр Казахстана. Сегодня под руководством главы государства Касым-Жомарта Токаева страна, как и ее столица, продолжают уверенно идти вперед, несмотря на глобальные вызовы и пандемию", - отметил Ержан Бабакумаров.

Модератор встречи, председатель Алматинского городского совета ветеранов, экс-депутат Верховного Совета Ахан Бижанов поздравил всех казахстанцев с предстоящим праздником Днем столицы.

Как отметил Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев, "Алматы является колыбелью Независимости" и многие исторические решения принимались именно здесь. Я помню тот знаменательный день 6 июля: мы, депутаты Верховного Совета, пришли на заключительное заседание летней сессии. В своем выступлении президент РК дал хороший анализ необходимости переноса столицы в Акмолу с точки зрения геополитики, экономики и других аспектов. Депутатский корпус того времени большинством голосов принял это решение. Время показало, что это было очень правильным решением. Сегодня Нур-Султан является большим научно-культурным центром, нашей гордостью. Она является уникальной по архитектуре, атмосфере среди многих столиц мира. Я, как свидетель этого события, хочу поздравить всех с Днем столицы", - сказал Бижанов.

Улыкбек Есдаулет, председатель правления Союза писателей Казахстана, экс-заведующий отделом Министерства иностранных дел РК, также поделился собственным мнением о развитии столицы.

В каждой стране столица - это сердце страны. Нур-Султан - сердце нашего государства, опора экономического развития, культурный облик нашей страны. Раньше столица называлась Акмола, потом Астана, а сегодня Нур-Султан. Мы были свидетелями, когда город рос, поднимались здания, благоустраивали улицы. Наша столица - уникальный объект архитектуры, где можно встретить разные архитектурные строения, к примеру Пирамиду, Хан Шатыр и другие. Филиал Союза писателей в Нур-Султане также знаменит своей неповторимостью и оригинальностью, мы очень рады этому. Всем знаменитым писателям в столице ставят памятники, открывают аллеи и скверы", - сказал Есдаулет.

Тлектес Есполов, ректор Казахского национального аграрного исследовательского университета, отметил особую роль Первого Президента - Елбасы в становлении новой столицы.

Всем известно, что, благодаря Елбасы Нурсултану Назарбаеву, был возведен величественный город. Нур-Султан - это единственный город в Евразии, где сосредоточена политическая экономика, духовное развитие и финансовая мощь всей страны. За 30 лет Независимости Республики Казахстан возведение столицы - это наше достижение. Нур-Султан - символ нашей Независимости, честь нашего народа, бесценное достояние, которое останется нашим потомкам. Когда Елбасы переехал в Акмолу, на тот момент за ним пошли все чиновники и поддержали его в данном решении. Среди них очень много алматинцев, которые внесли свой вклад в развитие страны. Благодаря нашему Первому Президенту Нурсултану Назарбаеву, были объединены все нации и народы республики, он положил начало новой истории Независимого Казахстана", - отметил Есполов.

Государственный деятель Казахстана Амангельды Шабдарбаев, экс-председатель Комитета национальной безопасности, экс-начальник Службы охраны президента Республики Казахстан, в свою очередь подчеркнул, что за 30 лет Нур-Султан преобразился до неузнаваемости. Среди важных решений Елбасы Шабдарбаев также назвал создание собственной валюты - тенге: "Очень много исторических моментов было в те годы, мы были свидетелями. Мы прошли большой путь с 90-х годов и теперь можем гордиться достижениями. Поздравляю всех с Днем столицы!"

Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева также произнесла слова поздравления с Днем столицы в адрес всех казахстанцев.

Каждый год мы празднуем достижение нашей страны. Нур-Султан стал символом нового Независимого Казахстана. Мы все должны прилагать все усилия для дальнейшего развития нашего государства. Мы, творческие люди, выступая на сцене перед людьми, будем передавать через искусство - песней или стихами - народу о наших общих победах", - сказала она, подчеркнув, что прилагаемые усилия позволили создать в Казахстане благоприятную атмосферу, благодаря чему "наша молодёжь развивается и очень достойно представляет страну не только в Казахстане, но и на мировой арене".

Гани Касымов, государственный деятель РК, экс-советник президента Казахской ССР, экс-заведующий международным отделом Аппарата Президента и Кабинета Министров РК, посвятил свое выступление вкладу алматинцев в развитие новой столицы: "На стыке веков Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев принял решение выбрать постоянную столицу страны. Сегодня мы видим, что столица Казахстана Нур-Султан сияет как яркая звезда. Я думаю, что больше всех празднует День столицы наш город. Алматинцы понимали, что перенос столицы это стратегический, геополитический интерес нашего государства. Алматинцы создали основной кадровый состав для государственной системы. Это были самые опытные чиновники, которые создавали благоприятные условия и ауру вокруг столицы. Многие алматинцы отдали свои годы, профессионализм, чтобы поднять столицу. Алматы также сейчас развивается, как и страна в целом: все делается для блага населения".

Загипа Балиева, государственный деятель, проректор Казахского аграрно-исследовательского университета, также была в составе Верховного Совета, голосовала за принятие решения о переносе столицы.

Мы проголосовали с надеждой. Время показало, что все сделали правильно. И стратегические задачи были реализованы. Город начал развиваться. Мы свидетели великолепной столицы, где развитие идет высокими темпами. В новой столице были приняты важные политические решения. Елбасы - миротворец, вложил много усилий в поддержание геополитической стабильности", - сказала Балиева и обратилась к участникам круглого стола. - Молодёжь, которая слушает, должна внимать, потому что патриотизм и гражданская позиция, должны формироваться на основании знаний".

В обсуждении также приняли участие общественные деятели, которые внесли вклад в становление архитектурного облика столицы, - это член Ассамблеи народа Казахстана, генеральный директор АО "Алматыинжстрой" Бронислав Шин, член Ассамблеи народа Казахстана, общественный деятель Ахметжан Шардинов, а также доктор исторических наук, профессор Георгий Кан. Они рассказали о том, как шли бесперебойные строительные работы в Нур-Султане.

Я горжусь тем, что был в числе первых, кто приехал в Астану в 1998 году. Место, где развевается главный флаг Казахстана, - это первый объект, который мы построили после объявления столицы. Потом, на следующий год, с февраля и до июня, мы построили набережную. И вот 10 июня президент вручал мне медаль. Первыми медаль получили 60-80 человек, и я, как строитель, тоже получил медаль из рук нашего президента", - поделился собственной историей Бронислав Шин.

Ахметжан Шардинов отметил, что "первым приоритетом, который был поставлен Первым Президентом РК - Елбасы в период обретения Независимости, был приоритет экономического развития. В этой связи были сохранены многие заводы, рабочие места.

Доктор исторических наук, профессор Георгий Кан рассказал, какие бренды мировой архитектуры были привлечены для создания новой столицы, которой на сегодня гордится каждый казахстанец. Кан также обратился к молодежи, сказав, что в столице - городе Нур-Султане - студенты могут оценить результат длительной и усердной работы, которая оправдала все надежды.

В ходе мероприятия также выступили ректор университета "Туран", председатель Общественного совета Алматы Алшанов, экс-директор Архива Президента РК Джапаров, исполняющий обязанности ректора КБТУ Габдуллин.

В завершение работы круглого стола замакима Ержан Бабакумаров отметил, что в книге "Эра независимости" Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев рассказал, как создавалось и строилось наше государство и столица, и призвал молодежь ознакомиться с ней.

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