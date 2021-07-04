В Туркестане установили памятник Елбасы

Фото пресс-службы акима Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. 3 ИЮЛЯ - В административно-деловом центре Туркестана установлен памятник Первому Президенту РК - Елбасы Нурсултану Назарбаеву, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Высота памятника составляет 4 метра, высота горы из гранита габбро - 2,70 метра. Автор бронзовой скульптуры - заслуженный художник Казахстана, член Союза художников РК Тлеуберди Бинаш, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

В скульптуре автор запечатлел момент, когда Первый Президент внимательно смотрит на бескрайние степи в предгорьях Каратау. Композиция и движение скульптуры выбраны не случайно, они символизируют человека мирового уровня, вышедшего из простого народа.

С инициативой установить памятник Нурсултану Назарбаеву выступил предприниматель Болатбек Алиев. Его идею поддержали ветераны-старейшины Туркестана, представители интеллигенции, депутаты маслихата, предприниматели, представители общественных организаций. Обращения жителей к акиму области, осуществлялись по согласованию с центральными государственными органами.

Кроме того, акиматом Туркестана был проведен опрос среди местных жителей. В опросе приняли участие 1000 респондентов, из них 93% заявили, что поддерживают инициативу, 4,5% респондентов - против, 2,5% - выразили нейтральную позицию.

Ранее глава государства принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Первому Президенту Республики Казахстан - Елбасы Нурсултану Назарбаеву. Монумент расположен на территории недавно открывшегося в столице парка на пересечении улиц Алихана Бокейхана и Керей, Жанибек хандар.

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