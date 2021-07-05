Штормовые предупреждения объявлены на понедельник в семи областях Казахстана

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НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Штормовые предупреждения объявлены на понедельник в Нур-Султане и семи областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пресс-служба РГП "Казгидромет" сообщила, что в Нур-Султане днем 5, сутки 6 июля ожидается гроза. Ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, утром и днем 5, сутки 6 июля порывы 15 метров в секунду.

Днем 5-6 июля на юге Мангистауской области ожидается очень сильная жара, до +44. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 6-7 июля в Кызылординской области сохраняется очень сильная жара, 41-46 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области в понедельник местами ожидаются гроза, шквал, град. Днем местами сохраняется сильная жара, до +37. Ветер северный, днем местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области в Усть-Каменогорске днем 5 июля ожидается сильная жара, 35-37 градусов. В Семее днем 5 июля ожидается сильная жара, 35-37 градусов.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, град. Ветер северный, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. Днем 5 июля сохраняется сильная жара, местами +35, чрезвычайная пожарная опасность. В Петропавловске днем 5 июля ожидается гроза, шквал. Ветер северный, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

Днем 5 июля в Павлодарской области ожидаются сильная жара, 35-39 градусов, местами гроза. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, при грозе порывы 18 метров в секунду. В Павлодаре днем 5 июля ожидается сильная жара, 36-38 градусов.

В Костанайской области в понедельник местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. На юге области днем сохраняется сильная жара, до +35. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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