В Актобе старшеклассников подозревают в изнасиловании семилетнего мальчика

АКТОБЕ. 8 ИЮЛЯ - Бабушка семилетнего мальчика рассказала о том, что ее внука избили и изнасиловали в школьном туалете, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Первого канала "Евразия", изменения в поведении мальчика родственники заметили, когда в начале марта занятия перевели со второй смены в первую. Семилетний ребенок стал раздражительным и слезно молил маму и бабушку не водить его в школу. Он рассказал, что ученики девятого класса избивают его в туалете, выкручивают руки и бьют ногами. Неоднократные обращения родителей к классному руководителю не помогали.

Мы все еще думали, что его только бьют. Однажды, вернувшись из школы, мы решили искупать нашего мальчика, но он сказал, что у него болит все тело. Не дал даже прикоснуться к нему. Тогда мы еще раз спросили: "Что именно случилось?" Он нам все рассказал. Четыре подростка совершили над ним страшное. Внук сказал, что один из девятиклассников стоял "на шухере", а трое избивали и насиловали. Почему такое происходит в школе?" - говорит бабушка пострадавшего ребенка.

По словам бабушки, когда ее внук опаздывал на уроки, он объяснял учителям, что его бьют в туалете, но первоклассника никто не хотел слушать. Родители написали заявление в полицию и потребовали изучить записи с камер видеонаблюдения, на что в школе ответили: запись не ведется, оборудование на ремонте.

Я спросила у внука: "Почему ты не рассказал мне обо всем?" Он ответил, что его запугали. Сказали, что это большой секрет, а если он расскажет кому-то, то они ему голову оторвут. Говорили: если нас осудят, то ты будешь вместе с нами сидеть в тюрьме. Он же совсем маленький. Он не понимал, что происходит", - сказала пенсионерка.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 4 статьи 121 УК РК. По данному факту проводятся все необходимые следственные мероприятия, а также назначены все необходимые судмедэкспертизы. Расследование продолжается, уголовное дело находится на контроле департамента полиции Актюбинской области", - сообщил замначальника департамента полиции области Рафаэль Жанузаков.

Случившееся сильно сказалось на психическом здоровье мальчика.

Парень, который избивал и насиловал моего внука, сейчас находится на свободе. Мой мальчик показал на него. Он сказал, что именно он был зачинщиком всего этого", - рассказала бабушка пострадавшего.

Семья пострадавшего мальчика опасается, что виновные могут уйти от наказания. Они считают, что процесс кто-то намеренно затягивает, и опасаются, что дело закроют. Мама и бабушка первоклассника обратились за помощью к детскому омбудсмену Аружан Саин.





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