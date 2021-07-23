В МОН озвучили рекомендации по подготовке к новому учебному году

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - Министерство образования и науки Республики Казахстан разработало рекомендации, касающиеся подготовки к новому учебному году, согласно которым в регионах ведется подготовительная работа, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всем управлениям образования местных исполнительных органов необходимо уделить особое внимание и контролировать соблюдение санитарных норм в объектах образования. Во всех школах должно проводиться измерение температуры работников и обучающихся, в помещениях - кварцевание и дезинфекция воздуха с соблюдением мер безопасности. Организации образования должны быть обеспечены дезинфицирующими средствами", - рассказали в пресс-службе МОН РК.

Кроме того, в условиях продолжающихся ограничительных мероприятий важно организовать учебный процесс с соблюдением социальной дистанции, заблаговременно определив режим работы и сменность, исходя из проектной мощности и количества обучающихся.

Управлениям образования акиматов и администрациям школ необходимо организовать проведение перемен и посещение столовых в разное время, чтобы избежать скопления детей в коридорах и в буфетах. Также нужно обеспечить соблюдение масочного режима среди обучающихся и сотрудников. Кроме того, один класс должен учиться в одном кабинете.

Школьники продолжат носить маски также, как и педагоги. Перемены будут в разное время, при необходимости введут дополнительные смены и подсмены. При входе обязателен замер температуры, наличие дезинфицирующих средств. Также важно, чтобы педагоги провели объемную работу по восполнению пробелов знаний у учащихся", - отметил заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Жомарт Карамбаев.

В МОН отметили, что расписание уроков должно быть составлено с учётом санитарных требований. Школам необходимо ограничить проведение массовых, культурных и спортивных мероприятий. Ношение школьной формы при традиционном формате обучения, как и прежде, сохраняется.

По требованию санитарных служб, одним из условий открытия школ в предстоящем учебном году является вакцинация педагогов и технического персонала", - подчеркнули в МОН.

В ведомстве добавили, что возврат организаций образования к традиционному формату зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Решение о формате обучения принимают Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции, главный государственный санитарный врач страны и главные санитарные врачи регионов.

1 сентября планируется открытие 7475 школ более чем для 3,5 млн детей. Сейчас в школах ведутся ремонтные работы, ход которых на местах контролируют управления образования акиматов. Во всех организациях образования будет завершен текущий ремонт, в 263 школах - капитальный", - заключили в министерстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства