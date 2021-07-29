В КГД рассказали о зарубежных активах казахстанских чиновников

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НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - В Комитете государственных доходов (КГД) Республики Казахстан рассказали, в банках каких стран казахстанские чиновники предпочитают хранить сбережения, а где охотно приобретают недвижимость, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 1 января 2021 года декларацию об активах и обязательствах представили свыше 465 тыс. физических лиц. Сюда входят государственные служащие, лица, приравненные к ним, а также их супруги, сообщает Inbusiness.kz

Как сообщили в Комитете госдоходов из 465 тыс. физических лиц, представших декларацию, 117 физических лиц имеют банковские счета в иностранных банках 29 стран. Наибольшая сумма задекларированных денег находится в банках следующих стран:

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По данным издания, из 465 тыс. физических лиц, представших декларацию, 176 физических лиц задекларировали 221 объект недвижимости, зарегистрированный в компетентном органе иностранного государства. Проведенный мониторинг показал, что наибольшее количество недвижимости зарегистрировано в следующих странах.

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Что касается имущества, зарегистрированного на территории Казахстана, в КГД сообщили, что согласно действующему налоговому законодательству в декларации об активах и обязательствах отсутствует требование по отражению недвижимости и транспортных средств, зарегистрированных в уполномоченных органах РК.

Также стало известно, что из 465 тыс. физических лиц, представших декларацию, 333 физических лица задекларировало 392 транспортных средства, которые зарегистрированы в компетентном органе иностранного государства.

Относительно предметов искусства, при указании объектов интеллектуальной собственности физическим лицом стоимость не заполняется, в связи с чем, органы государственных доходов не владеют данной информацией.

На вопрос, будут ли декларации чиновников публиковаться в публичном доступе, в КГД сообщили, что перечень сведений, подлежащих опубликованию, определяется уполномоченным органом по противодействию коррупции.

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