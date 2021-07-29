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В КГД рассказали о зарубежных активах казахстанских чиновников

28.07.2021 10369
В КГД рассказали о зарубежных активах казахстанских чиновников
nalogikz.kz
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - В Комитете государственных доходов (КГД) Республики Казахстан рассказали, в банках каких стран казахстанские чиновники предпочитают хранить сбережения, а где охотно приобретают недвижимость, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С 1 января 2021 года декларацию об активах и обязательствах представили свыше 465 тыс. физических лиц. Сюда входят государственные служащие, лица, приравненные к ним, а также их супруги, сообщает Inbusiness.kz
 
Как сообщили в Комитете госдоходов из 465 тыс. физических лиц, представших декларацию, 117 физических лиц имеют банковские счета в иностранных банках 29 стран. Наибольшая сумма задекларированных денег находится в банках следующих стран:
 
(ФОТО 1)
 
По данным издания, из 465 тыс. физических лиц, представших декларацию, 176 физических лиц задекларировали 221 объект недвижимости, зарегистрированный в компетентном органе иностранного государства. Проведенный мониторинг показал, что наибольшее количество недвижимости зарегистрировано в следующих странах.
 
(ФОТО 2)
 
Что касается имущества, зарегистрированного на территории Казахстана, в КГД сообщили, что согласно действующему налоговому законодательству в декларации об активах и обязательствах отсутствует требование по отражению недвижимости и транспортных средств, зарегистрированных в уполномоченных органах РК. 
 
Также стало известно, что из 465 тыс. физических лиц, представших декларацию, 333 физических лица задекларировало 392 транспортных средства, которые зарегистрированы в компетентном органе иностранного государства. 
 
Относительно предметов искусства, при указании объектов интеллектуальной собственности физическим лицом стоимость не заполняется, в связи с чем, органы государственных доходов не владеют данной информацией. 
 
На вопрос, будут ли декларации чиновников публиковаться в публичном доступе, в КГД сообщили, что перечень сведений, подлежащих опубликованию, определяется уполномоченным органом по противодействию коррупции.
 

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