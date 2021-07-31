В Западном Казахстане сельского акима наказали за оскорбление женщины

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Совет по этике при департаменте агентства по делам государственной службы ЗКО рассмотрел дисциплинарное дело в отношении акима поселка Махамбет Бейбита Амангалиева, оскорбившего сельчанку.
Во время схода жителей между акимом села и Танжариковой произошла словесная перепалка. Позже Бейбит Амангалиев отправил другому человеку голосовое сообщение посредством мессенджера WhatsApp, в котором оскорбил односельчанку. Запись каким-то образом оказалась у Танжариковой. Нецензурных слов там не было, были слова, порочащие честь и достоинство", - сообщил порталу "Мой город" главный специалист акимата Даурен Хаиров.
По информации издания, Бейбит Амангалиев работает на государственной службе уже 11 лет. Отмечается, что чиновник признал свою ошибку и заявил, что ни в коем случае не хотел обижать односельчанку.
По итогам обсуждений совет по этике принял решение наказать Бейбита Амангалиева и объявить ему дисциплинарное взыскание в виде "строгого выговора".
Ранее сообщалось о лишении прав акима села Янайкино района Байтерек Аугана Альмурзина. Чиновник за пьяную езду арестован на 15 суток и лишен права на управление транспортным средством сроком на 7 лет. Кроме того, он был освобожден от занимаемой должности.
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