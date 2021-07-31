В Западном Казахстане сельского акима наказали за оскорбление женщины

ФОТО: mgorod.kz

УРАЛЬСК. 30 ИЮЛЯ - Жительница Западно-Казахстанской области пожаловалась на акима поселка Махамбет района Байтерек Бейбита Амангалиева. По ее словам, аким допустил унизительные высказывания в ее адрес, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Совет по этике при департаменте агентства по делам государственной службы ЗКО рассмотрел дисциплинарное дело в отношении акима поселка Махамбет Бейбита Амангалиева, оскорбившего сельчанку.

Во время схода жителей между акимом села и Танжариковой произошла словесная перепалка. Позже Бейбит Амангалиев отправил другому человеку голосовое сообщение посредством мессенджера WhatsApp, в котором оскорбил односельчанку. Запись каким-то образом оказалась у Танжариковой. Нецензурных слов там не было, были слова, порочащие честь и достоинство", - сообщил порталу " Мой город " главный специалист акимата Даурен Хаиров.

По информации издания, Бейбит Амангалиев работает на государственной службе уже 11 лет. Отмечается, что чиновник признал свою ошибку и заявил, что ни в коем случае не хотел обижать односельчанку.

По итогам обсуждений совет по этике принял решение наказать Бейбита Амангалиева и объявить ему дисциплинарное взыскание в виде "строгого выговора".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства