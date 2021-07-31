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В Западном Казахстане сельского акима наказали за оскорбление женщины

30.07.2021 5482
В Западном Казахстане сельского акима наказали за оскорбление женщины
ФОТО: mgorod.kz
УРАЛЬСК. 30 ИЮЛЯ - Жительница Западно-Казахстанской области пожаловалась на акима поселка Махамбет района Байтерек Бейбита Амангалиева. По ее словам, аким допустил унизительные высказывания в ее адрес, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Совет по этике при департаменте агентства по делам государственной службы ЗКО рассмотрел дисциплинарное дело в отношении акима поселка Махамбет Бейбита Амангалиева, оскорбившего сельчанку. 
 

Во время схода жителей между акимом села и Танжариковой произошла словесная перепалка. Позже Бейбит Амангалиев отправил другому человеку голосовое сообщение посредством мессенджера WhatsApp, в котором оскорбил односельчанку. Запись каким-то образом оказалась у Танжариковой. Нецензурных слов там не было, были слова, порочащие честь и достоинство", - сообщил порталу "Мой город" главный специалист акимата Даурен Хаиров.

 
По информации издания, Бейбит Амангалиев работает на государственной службе уже 11 лет. Отмечается, что чиновник признал свою ошибку и заявил, что ни в коем случае не хотел обижать односельчанку.
 
По итогам обсуждений совет по этике принял решение наказать Бейбита Амангалиева и объявить ему дисциплинарное взыскание в виде "строгого выговора".
 
Ранее сообщалось о лишении прав акима села Янайкино района Байтерек Аугана Альмурзина. Чиновник за пьяную езду арестован на 15 суток и лишен права на управление транспортным средством сроком на 7 лет. Кроме того, он был освобожден от занимаемой должности.
 

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