Сельский аким в ЗКО арестован на 15 суток за нетрезвое вождение

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УРАЛЬСК. 30 ИЮЛЯ - Акима села в ЗКО арестовали на 15 суток за пьяную езду, он также лишен права на управление автотранспортом на семь лет и освобожден от занимаемой должности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как пишет региональное издание "Мой ГОРОД ", ситуацию разобрали на заседании совета по этике в департаменте по делам государственной службы. Члены совета рассмотрели дисциплинарное дело в отношении акима поселка Янайкино района Байтерек.

Как рассказал сотрудник департамента по делам государственной службы Даурен Хаиров, 11 мая этого года на трассе Уральск - Атырау была остановлена автомашина, за рулем которой находился аким села Янайкино Ауган Альмурзин. Чиновник был в состоянии алкогольного опьянения, это подтвердило медицинское освидетельствование.

17 мая решением суда Ауган Альмурзин был признан виновным в совершении правонарушения по статье 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). Он был арестован на 15 суток, а также лишен права на управление транспортным средством", - рассказал Хаиров.

Председатель совета по этике Галым Турсунбаев возмутился этим фактом и заявил, что никакие причины не оправдывают действия госслужащего. Он подчеркнул, что трасса, где произошло ЧП, является одной из самых опасных в регионе.

Человек, севший за руль пьяным является, потенциальным преступником. Вы не то что как государственный служащий, вы как человек не имели права садиться за руль в нетрезвом состоянии", - заявил Турсунбаев.

Альмурзин попытался оправдаться и заявил, что он не был сильно пьян, а от него исходил лишь запах перегара. К тому же, подчеркнул он, его "остановили не на самой трассе, а при повороте в село Янайкино".

По итогам обсуждений совет по этике вынес решение об освобождении чиновника от занимаемой должности.

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