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НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Штормовое предупреждение объявили на понедельник в ряде областей Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", в Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем на юге области сильная жара, до +36. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области, в горных и предгорных районах, ожидаются гроза, град. Местами пыльная буря. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. На большей части области ожидается сильная жара, до +40, чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду, днем сильная жара, до +38.

В Карагандинской области местами ожидается сильная жара, +36. Ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается сильная жара, +36.

В Туркестанской области днем ожидается сильная жара, +40. Местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске ожидается ночью и утром туман. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днем местами сильная жара, +35. В Павлодаре утром и днем ожидаются гроза, ветер северо-западный, при грозе порывы 18 метров в секунду.

В Актюбинской области местами ожидается очень сильная жара +40, +41. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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