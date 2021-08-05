Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде областей Казахстана

НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Северо-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областях, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщается, что днем 5 августа местами в Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром - туман.

В Карагандинской области также местами сохраняется сильная жара, 36 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

5 августа в Туркестанской области местами утром и днем ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду. Днем сильная жара, 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 5 августа на севере в Западно-Казахстанской области ожидается гроза, ветер юго-западный, южный, днем при грозе порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Днем на востоке области сохраняется очень сильная жара, 37 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на побережье ожидается туман.

На большей части в Атырауской области ожидается очень сильная жара, 40-41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Также днем 5 августа в Атырауской области местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

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