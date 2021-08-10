Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов РК из-за сильной жары и гроз

НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в семи областях Казахстана, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Днем 10-12 августа на юге Актюбинской области ожидается сильная жара 35-36 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Карагандинской области местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Северо-Казахстанской области также местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении синоптиков.

Кроме того, днем 10 августа на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается очень сильная жара 40 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду. Также охраняется чрезвычайная пожарная опасность.

10 августа в Акмолинской области местами ожидается гроза, ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане и Кокшетау 10 августа ожидается гроза.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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