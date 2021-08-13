Синоптики объявили штормовое предупреждение в шести областях РК

НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в шести областях Казахстана, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По информации синоптиков, днем 13 августа в Западно-Казахстанской области местами сохранится сильная жара, 37 градусов, ветер юго-восточный, восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области местами ожидается град, на востоке области - сильный дождь. Ночью местами ожидается туман. Местами также сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем 13 августа в Туркестанской области местами ожидается ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области в пятницу местами ожидается гроза, град, ветер северо-западный, местами 17-22 метра в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области местами ожидается туман, ветер северный, северо-восточный, на востоке области 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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