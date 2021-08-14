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В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

13.08.2021 6562
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 13 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Большая часть республики находится под влиянием антициклона, где ожидается преимущественно погода без осадков, лишь на северо-востоке, востоке и юго-востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами, на востоке и юго-востоке местами сильные дожди, местами ожидаются туман, град, шквал, усиление ветра. На юге и западе местами пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
В Жамбылской области местами ожидаются гроза, град, пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматинской области местами ожидаются гроза, град, ветер до 17-22 метров в секунду. 
 
В Карагандинской области местами ожидаются гроза, град, ветер 15-20 метров в секунду, ночью местами туман. 
 
В Павлодарской области местами ожидаются гроза, туман, днем местами ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В Кызылординской области, днем в Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Мангистауской области местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.
 
В Акмолинской области местами ожидается туман, ветер 15-20 метров в секунду.
 
Днем в Атырауской области, местами в Мангистауской, Западно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара.
 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской областей, местами в Карагандинской области, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

 

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