В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 13 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Большая часть республики находится под влиянием антициклона, где ожидается преимущественно погода без осадков, лишь на северо-востоке, востоке и юго-востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами, на востоке и юго-востоке местами сильные дожди, местами ожидаются туман, град, шквал, усиление ветра. На юге и западе местами пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

В Жамбылской области местами ожидаются гроза, град, пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области местами ожидаются гроза, град, ветер до 17-22 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидаются гроза, град, ветер 15-20 метров в секунду, ночью местами туман.

В Павлодарской области местами ожидаются гроза, туман, днем местами ветер 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области, днем в Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

В Акмолинской области местами ожидается туман, ветер 15-20 метров в секунду.

Днем в Атырауской области, местами в Мангистауской, Западно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской областей, местами в Карагандинской области, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





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