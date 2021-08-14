В Казахстане будут субсидировать страхование птиц

Фото: Image by klimkin from Pixabay

НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - Министерство сельского хозяйства РК расширяет инструменты страхования, выводя на рынок новый продукт. На сегодняшний день в сфере животноводства уже утверждено 6 продуктов, с целью субсидирования части страховых премий по ним. Перечень пополнился страхованием птиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе министерства, чтобы покрыть расходы на производство, получать прибыль, а не терпеть убытки, птицеводам крайне важно, чтобы птицы были застрахованы. Поэтому данный страховой продукт является актуальным и востребованным.

Новый инструмент обеспечивает полноценное страхование, как и страхование КРС, МРС, лошадей и покрывает всевозможные риски. При этом имеет относительно невысокую стоимость. Оно предоставляет страховую защиту от гибели, убоя и от утраты птиц в результате болезней, пожара, несчастных случаев, стихийных бедствий и кражи.

Страхованию подлежит птица в количестве не менее 30 голов. В зависимости от количества поголовья птиц, установлены различные уровни тарифов - от 2,31% до 2,77%. Так как этот продукт утвержден оператором, то по нему предусмотрена государственная поддержка в виде субсидирования страховых премий. Она направлена на стимулирование сельхозтоваропроизводителей и удешевление договора страхования наполовину путем субсидирования 50 % от суммы страховой премии.

В системе работают только страховые компании, имеющие лицензию Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансовых рынков. Риски в рамках страхового продукта будут также перестраховываться в международной перестраховочной компании с рейтингом "А" на мировом страховом рынке. Это позволит обеспечить гарантированные выплаты в случае наступления страховых случаев, пояснили в МСХ РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства