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Студент медицинского вуза из Таджикистана подделывал справки ПЦР-тестов в Алматы

14.08.2021 6751
Студент медицинского вуза из Таджикистана подделывал справки ПЦР-тестов в Алматы
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 14 АВГУСТА - Студент медицинского вуза из Таджикистана подделывал справки ПЦР-тестов в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как установлено в ходе проведения оперативных мероприятий, 25-летний гражданин Х., являясь студентом медицинского вуза, работал медбратом в процедурном кабинете одного из частных медицинских центров.
 

Оперативная информация, поступившая в наше распоряжение, в течение нескольких дней была тщательная проверена. Она подтвердилась. Свои услуги мужчина оценивал в 20 тысяч тенге. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 385 УК РК. 

 
Вину свою гражданин Х. признает. Утверждает, что имеет причастность к изготовлению лишь одного поддельного документа. Точное количество преступных эпизодов будет установлено в ходе дальнейшего расследования", - сказал заместитель начальника департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.

 
 

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