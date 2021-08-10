Более 100 уголовных дел по фактам подделки медицинских документов возбуждено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Более 100 уголовных дел, связанных с фальсификацией медицинских документов, возбуждено с начала года в Казахстане, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В подделке изобличены 20 медиков и 8 посредников, сообщил на брифинге МВД пресс-секретарь ведомства Нурдильда Ораз.

В ходе мониторинга соцсетей выявлено 70 объявлений о продаже поддельных паспортов вакцинации и ПЦР-справок. 37 из них уже заблокированы. Сформирована следственно-судебная практика по делам данной категории, имеются вступившие в силу законные акты. По 4 делам уже вынесены обвинительные приговоры. По 43 делам ведётся следствие", - рассказал Ораз.

По его словам, на совещании МВД, которое прошло на минувшей неделе, руководитель ведомства Ерлан Тургумбаев сообщил, что выявлены целые схемы предоставления поддельных медицинских документов. Отдельные туроператоры занимались изготовлением фиктивных паспортов вакцинации. Пресечены факты их реализации в аэропортах, на вокзалах и в пунктах пропуска государственной границы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства