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В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

16.08.2021 5212
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
Фото: Pixabay
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 16 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На большей части республики под влиянием антициклона ожидается погода без осадков, лишь на севере, востоке и юго-востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, на юго-востоке, в горных районах, сильные осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидается туман, град, усиление ветра, на юго-востоке с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Алматинской области местами ожидаются гроза, град, усиление ветра при грозе 15-20, порывы 25 метров в секунду. 

В Жамбылской области местами ожидаются гроза, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. 

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, туман. 

В Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман. 

В Восточно-Казахстанской области, днем в Акмолинской области местами ожидается гроза. 

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Днем в Атырауской области местами сохраняется очень сильная жара, в Западно-Казахстанской, Актюбинской, местами в Мангистауской, Костанайской областях ожидается сильная жара. 
 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской областей, местами в Карагандинской области, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

 

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