Штормовое предупреждение объявили в семи областях

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НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 18 августа в Западно-Казахстанской области ожидается очень сильная жара, 41 градус. На всей территории области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

18 августа на северо-востоке Акмолинской области ожидается гроза.

18 августа в Урджарском районе ВКО ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

Днем 18 августа на юге Павлодарской области ожидаются гроза, ветер северо-западный, при грозе 18 метров в секунду. Ночью 18 августа на западе, юго-западе области ожидается туман.

18 августа на севере, востоке Карагандинской области ночью и утром ожидаются туман, днем гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем 18 августа на юге Костанайской области сохраняется сильная жара, до 36 градусов. В центральных и южных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 18 августа на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на юго-востоке области 15-20 метров в секунду.

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