Казахстанские спасатели завершили свою миссию в Турции

Фото: МЧС РК
Совместно с другими экипажами таких государств, как Россия, Азербайджан, Грузия, Украина, Польша, Австрия, США, Белоруссия, Иран, Испания и Швейцария пожары полностью ликвидированы в окрестностях города Даламан", - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.
Для тушения пожара, распространившегося в лесном массиве, казахстанские спасатели провели масштабную работу в течение 8 суток. Специальная группа, состоящая из 16 спасателей и двух вертолетов, произвела 80 циклов по сбросу воды в очаги пожаров общим объемом более 300 тонн. По состоянию на 18 августа на закрепленной территории пожар локализован и ликвидирован".
Сейчас спасатели готовятся к длинному перелёту в Казахстан.
Ранее сообщалось, что 16 казахстанских спасателей и 2 вертолета МИ-8 принимают участие в тушении лесных пожаров на юго-западе Турции. Для перелёта им пришлось преодолеть 4500 километров по Каспийскому и Чёрному морю, через Кавказские горы и пересечь границу трех государств.
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