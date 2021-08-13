Казахстанские вертолеты участвуют в тушении лесных пожаров на юго-западе Турции

НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - 12 августа два вертолета Казахстана начали тушение лесных пожаров на юго-западе Турции, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Воздушными судами и профессионально подготовленными экипажами совершено 45 циклов сброса воды, в общей сложности 180 тонн. Всего борта Казахстана провели в небе более 10 часов, сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Неконтролируемым огнем участком остается прилегающая территория города Даламан, на котором сосредоточены наши воздушные суда. Работы по тушению пожаров продолжаются и возобновятся завтра с наступлением рассвета", - сообщили в МЧС.

Напомним: по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Министерство по чрезвычайным ситуациям РК направило 2 вертолёта Ми-8 АМТ АО "Казавиаспас" с водосливными устройствами и оперативную группу в составе 16 спасателей в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

9 августа Министерство иностранных дел Турецкой Республики поблагодарило Казахстан за поддержку в борьбе с лесными пожарами.

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