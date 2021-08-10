Министерство иностранных дел Турции поблагодарило Казахстан за поддержку в борьбе с лесными пожарами

АНКАРА. 9 АВГУСТА - Министерство иностранных дел Турецкой Республики поблагодарило Казахстан за поддержку в борьбе с лесными пожарами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Выражаем благодарность братьям-казахам за доброжелательность и поддержку", - сообщается на странице внешнеполитического ведомства Турции в Twitter.
Напомним, по поручению президента Казахстана Министерство по чрезвычайным ситуациям РК направило 2 вертолета Ми-8 АМТ АО "Казавиаспас" с водосточными устройствами и оперативную группу в составе 16 спасателей в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров.
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