Омбудсмен призвала Генпрокуратуру провести проверку видео с "языковыми патрулями"

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НУР-СУЛТАН. 21 АВГУСТА - Уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой тщательно проверить распространяемые в Интернете видео "языковых патрулей", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Омбудсмен назвала действия активистов Til Maydani грубейшими нарушениями прав человека по языковому признаку, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в РК.

Статья 14 Конституции Республики Казахстан прямо гласит: "Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка", - сказала Азимова в интервью Sputnik Казахстан .

В этой связи уполномоченный по правам человека обратилась к Генпрокуратуре, чтобы в ведомстве тщательно проверили распространяемые в Интернете видео и конкретные факты.

Согласно национальному законодательству и международному праву, такие случаи признаются грубейшими нарушениями прав человека по языковому признаку. Более того, по казахстанскому законодательству предусмотрена уголовная ответственность за подобные противоправные действия", - отметила Эльвира Азимова.

Конституция страны и закон "О языках в Республике Казахстан" четко регламентируют языковую политику страны, говорит уполномоченный.

Первый бесспорный юридический факт: статус государственного языка закреплен за казахским языком, второй бесспорный юридический факт - статус официального языка для межнационального общения закреплен за русским языком, отметила она.

В этом ключе мы все должны приветствовать исключительно гуманные и ненасильственные методы изучения и употребления языков", - добавила Эльвира Азимова.

Она подчеркнула, что Казахстан признан мировым сообществом как страна, создавшая свою собственную модель межнационального и межконфессионального согласия, берущую истоки от традиций и культуры казахского народа и нацеленную на продвижение открытости, миролюбия, неконфликтности и взаимное уважение.

Я искренне прошу своих сограждан помнить об этом всегда и соблюдать конституционный принцип недискриминации по языковому признаку. Давайте продвигать уважение к казахскому языку другими законными методами, исключающими ненависть и агрессию", - попросила она казахстанцев.

Азимова напомнила о примере других стран, когда подобные выходки ни к чему хорошему не привели, стоили человеческих жизней, повлекли нестабильность и конфликты.

Ранее директор департамента по взаимодействию со СМИ Министерства информации и общественного развития Казахстана Чингис Токеев заявил по поводу скандальных роликов, что провокации на языковой теме неуместны , а развитие государственного языка должно происходить правовыми методами.

Напомним, в обществе вызвала бурную реакцию серия опубликованных в Интернете видеороликов с так называемыми "языковыми рейдами". В них молодые люди ходят по магазинам и проверяют: переведены ли этикетки на товарах на казахский, общаются ли продавцы с посетителями на казахском языке. Автором провокационной акции стал основатель YouTube-канала Til Maydani Куат Ахметов.





Дополнено.





Вчера состоялась онлайн-встреча Эльвиры Азимовой и уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в области продвижения и защиты прав человека.





В ходе встречи Азимова предложила усилить взаимодействие в области межнационального и межконфессионального согласия с целью защиты и недискриминации прав человека. Подчеркнув важность сохранения стабильных дружественных отношений между двумя странами, Азимова напомнила, что Казахстан и Россия являются участниками Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которые не допускают преследований по языковому признаку".





В этой связи уполномоченный по правам человека в Казахстане предложила обратиться к правоохранительным органам РК и РФ с просьбой о тщательном расследовании и пресечении подобных фактов, о привлечении к ответственности нарушителей, совершающих лично либо поощряющих, в том числе с использованием интернет-сетей подобную дискриминацию. Азимова отметила, что подобные факты международным сообществом признаются грубейшими нарушениями прав человека и способствуют разжиганию межнациональной розни, порождают ответную агрессию и ненависть, что в результате приводит к нестабильности и конфликтам в обществе, человеческим трагедиям.





Продвижение политики уважения государственного и других языков должно осуществляться исключительно мирными и законными способами на принципах уважения человека и его прав. И это касается не только обычных граждан, но гражданских и политических деятелей. Мы не должны поощрять публичных заявлений, порождающих агрессию, ненависть и нетерпимость к другим гражданам, в том числе по языковому признаку", - подчеркнула Азимова в ходе встречи.

















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