Штормовое предупреждение объявили синоптики на понедельник в шести регионах Казахстана

АЛМАТЫ. 22 АВГУСТА - Штормовые предупреждения объявлены на понедельник в шести областях Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

23 августа в центре Кызылординской области сохраняется пыльная буря. Сохраняется ветер северо-восточный, в центре области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем 23 августа сохраняется ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

В Жамбылской области 23-25 августа днем в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град. На северо-востоке области ожидается пыльная буря. 23-25 августа ветер северо-восточный, на северо-востоке, юго-западе области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем 24 августа ожидаются гроза, град.

Днем 23 августа на большей части Костанайской области сохраняется сильная жара - до +37. В центральных и южных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области в понедельник днем на юге сохранится сильная жара, +40.

23-24 августа на севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем 23-24 августа на юге области сохраняется жара +35. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде днем 23 августа ожидается ветер северо-восточный, порывы 18 метров в секунду. В Жезказгане днем 23-24 августа сохраняется жара +35.

В Северо-Казахстанской области, днем 23-24 августа ожидается сильная жара, +35, чрезвычайная пожарная опасность.

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