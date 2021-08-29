Альпинист из Алматинской области покорил вершину Джунгарского Алатау

ТАЛДЫКОРГАН. 28 АВГУСТА - В Алматинской области завершился туристический поход "Жастар шыны", посвященный 30-летию Независимости Казахстана и Дню Конституции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как стало известно, среди молодежи, покорившей вершину горы, ровесник независимости - альпинист Азамат Жуманазаров.

Поход требовал особой ответственности. Для того, чтобы выдержать тяжелый и долгий путь, требовалось выносливость альпинистов. В данном походе приняли участие как альпинисты со стажем, так и молодые специалисты. На протяжении всего пути восхождения на гору съемочная группа и медицинские работники были с командой альпинистов. Погода была благоприятной и подарила нам удачу в делах", - поделился о деталях необычного похода заместитель директора молодежного ресурсного центра области Еркебулан Акболатов.

По его словам, в первый день покорители вершины провели подготовительные работы. На следующий день, около 6 часов утра, команда добралась до цели.

Таким образом, на вершину был поднят флаг 30-летия Независимости РК. В дальнейшем, после утверждения названия вершины, мы планируем установить специальную табличку и внести ее в гугл-карту", - отметил

Мероприятие прошло с 20 по 23 августа текущего года.

Напомним, горная вершина, расположенная в Джунгарском Алатау Алматинской области (вершину которой местные жители называют Жайлау Суйыктобе), близ пика Дансева, находится на высоте 3 527 метров над уровнем моря.

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