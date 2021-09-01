Система Orphus

В Алматы в стоматологии скончалась девушка

31.08.2021 37504
В Алматы в стоматологии скончалась девушка
Фото: medpulse.ru
АЛМАТЫ. 31 АВГУСТА - В Алматы в стоматологии скончалась девушка, проводится расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По данному факту нами начато расследование. Уголовное дело зарегистрировано в ЕРДР ОП при УП Ауэзовского района. Ход расследования находится на контроле в департаменте полиции города Алматы", - сообщил замначальника департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.


В Департаменте полиции города Алматы уточнили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 317 часть 3 УК РК.
 

В рамках расследования назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", - добавили в ведомстве. 


На странице zhaloby.almaty в Instagram сообщается, что 22-летняя девушка собиралась удалить зуб мудрости в одной из клиник города. Ей предложили удалить четыре зуба мудрости и пролечить несколько других зубов. На консультации с анастезиологом ей сообщили, что операцию будут делать под полным наркозом. В четверг, 26 августа, девушка пришла на операцию. Через 6 часов ее матери позвонил сын и сказал, что сестры нет в живых. Мать приехала в клинику, но к телу дочери ее не пустили. Врачи сообщали, что случился анафилактический шок и они пытались реанимировать девушку в течение 2 часов, но у них не получилось. Скорую помощь они не вызвали, потому что в клинике есть свое реанимационное отделение.
 
Сообщается, что девушка собиралась выходить замуж, ее похоронили в платье, в котором она должна была быть на свадьбе.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая