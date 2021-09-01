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АЛМАТЫ. 31 АВГУСТА - В Алматы в стоматологии скончалась девушка, проводится расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данному факту нами начато расследование. Уголовное дело зарегистрировано в ЕРДР ОП при УП Ауэзовского района. Ход расследования находится на контроле в департаменте полиции города Алматы", - сообщил замначальника департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.





В Департаменте полиции города Алматы уточнили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 317 часть 3 УК РК.

В рамках расследования назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", - добавили в ведомстве.





На странице zhaloby.almaty в Instagram сообщается, что 22-летняя девушка собиралась удалить зуб мудрости в одной из клиник города. Ей предложили удалить четыре зуба мудрости и пролечить несколько других зубов. На консультации с анастезиологом ей сообщили, что операцию будут делать под полным наркозом. В четверг, 26 августа, девушка пришла на операцию. Через 6 часов ее матери позвонил сын и сказал, что сестры нет в живых. Мать приехала в клинику, но к телу дочери ее не пустили. Врачи сообщали, что случился анафилактический шок и они пытались реанимировать девушку в течение 2 часов, но у них не получилось. Скорую помощь они не вызвали, потому что в клинике есть свое реанимационное отделение.

Сообщается, что девушка собиралась выходить замуж, ее похоронили в платье, в котором она должна была быть на свадьбе.





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