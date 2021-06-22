В Нур-Султане скончалась девочка, впавшая в кому после стоматологии

Фото: Instagram Анастасии Зеленой (Шарф)

НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - О случившемся сообщила мать Алисы Анастасия Зеленая (Шарф) в своем Instagram, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Женщина также сообщила, что продолжит борьбу за справедливое вынесение наказания виновным.

Мы ждем, когда сделают судмедэкспертизу... как все закончится, я обязательно продолжу борьбу", - написала она.

Напомним, в январе 2020 года в Нур-Султане двухлетняя девочка впала в кому после лечения кариеса в стоматологической клинике.

9 января комиссия выявила ряд нарушений в стоматологии, где лечили ребенка. По словам матери погибшей девочки, клиника продолжает работать по сей день.

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