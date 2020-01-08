Нур-Султан. 7 января. Kazakhstan Today - В Нур-Султане двухлетняя девочка впала в кому после лечения кариеса в стоматологической клинике, передает Kazakhstan Today.

О произошедшем в Facebook рассказала мать ребенка Анастасия Зеленая. По ее словам, 26 декабря она с двухлетней дочерью пришла в клинику для лечения кариеса.

У нас взяли общий анализ крови и коагулограмму, больше никаких анализов и проб не было, я точно это знаю, так как анализ пробы стоил 20 000 тенге и если бы его брали, то, естественно, я бы заплатила за него. Так как до этого мы вырывали зубик в ДГБ 2, врач-стоматолог сказал, что пробу делать НЕ НАДО. Я несколько раз спрашивала, что кроме СЕВОРАНА будет вводиться ребёнку, на что мне сказали, что больше ничего, в процессе, когда все случилось, выяснилось, что вводился " Убистезин" и "Эсмерон". Произошло то, чего не должно было случиться, ребенок в коме 11 суток!!!" - написала она.

Сейчас ребенок находится в инфекционной больнице.

Сейчас невропатолог Алтыншаш Куралаевна... ставит предварительный диагноз СМЕРТЬ СТВОЛА ГОЛОВНОГО МОЗГА, хотя при всем этом ЭЭГ показывает низкоамплитудную активность мозга, то есть если бы был ее диагноз верен, то была бы изолиния, ребенок при щекотке дергает ножками, реагирует на боль пальчиков на ноге, гемодинамика стабильна, температура в норме, давление, сердцебиение в норме. Я просто хочу, даже если у меня есть 1%, чтобы спасти мою девочку, чтобы мне в этом помогли врачи, Минздрав чтоб посодействовал. Ребенку нужна специализированная помощь, аппараты для проверки головного мозга, невропатологи. Детская инфекционная больница не предназначена для лечения такого ребенка", - отметила мать ребенка.

Этот случай прокомментировал министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Я держу ситуацию на контроле, разбираемся. К сожалению, состояние ребёнка очень сложное, но вся медицинская помощь со стороны врачей оказывается и будет оказываться в полном объёме", - написал он в Facebook, поручив председателю Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Людмиле Бюрабековой срочно разобраться в этой ситуации и проверить стоматологическую клинику.

В пресс-службе управления общественного здравоохранения столицы проинформировали, что держат ситуацию на контроле и что ребенка переводят во вторую городскую детскую больницу.

Кроме этого, из комментария администрации многопрофильной детской городской больницы №3 Нур-Султана стало известно, что перевод ребенка в ГДБ №2 намечен на 8 января "после совместного осмотра и обсуждения со специалистами городской детской больницы №2 Нур-Султана".

Напомним, в августе 2019 года был оглашен приговор врачу-анестезиологу карагандинской стоматологии , в которой погиб двухлетний ребенок. Трагедия случилась в феврале 2018 года. Врач ввела наркоз маленькому пациенту, после чего ребенок был госпитализирован и позже скончался в реанимации. Прокурор запрашивал 2,5 года тюрьмы в учреждении минимальной безопасности - судья решил эту меру приемлемой. А после выхода на свободу врачу запретили еще 2,5 года работать по специальности. Кроме того, суд обязал осужденную выплатить 3 млн тенге компенсации семье погибшего мальчика и еще около миллиона тенге судебных издержек.

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