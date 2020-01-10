Комиссия выявила ряд нарушений в столичной стоматологии, где ребенок впал в кому

Нур-Султан. 9 января. Kazakhstan Today - Комиссия выявила ряд нарушений в столичной стоматологии, после лечения в которой двухлетняя девочка впала в кому , передает Kazakhstan Today.

О результатах проверки сегодня сообщила заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК - главный государственный инспектор по контролю медуслуг Лаура Ахметниязова. По ее словам, введенный ребенку анестетик противопоказан детям до 4 лет, пишет Елорда Инфо

Вчера мы завершили проверку, составили акт, ознакомили руководство клиники. По результату выявили ряд нарушений. Основные из них - во время общей анастезии препаратом "Севафлоран", ребенку необоснованно проведена местная анастезия препаратом в нарушение инструкции препарата. Без учета противопоказаний к возрасту был введен местный анастетик. Данный препарат противопоказан детям до 4 лет", - сообщила Лаура Ахметниязова.

Также врач, лечивший девочку, нарушил стандарты анестезиологической помощи. Ребенка перед операцией не обследовали должным образом, к тому же не был проведен ряд положенных анализов.

В нарушение стандарта анастезиологической помощи врачом анастезиологом-реаниматологом осмотр ребенка был проведен всего лишь за 15 минут до начала общего наркоза. Тогда как утвержденный стандарт предусматривает осмотр ребенка перед плановым хирургическим вмешательством не позднее 24 часов до предполагаемой операции. Учитывая возраст и длительность оперативного вмешательства, ребенок не был дообследован перед операцией. Не было произведено соответствующее обследование, как биохимический анализ и другие параметры, глюкоза крови, а также не проведена ЭКГ", - добавила Ахметниязова.

По заключению комиссии, наиболее вероятно, что у девочки случился анафилактический шок, вызванный одним из введенных препаратов.

По заключению комиссии ухудшение состояния пациентки наиболее вероятно связано с развитием анафилактического шока на один из введенных препаратов. Это мепевастезин, метапекс, препарат для общего наркоза севоран и меолераксан. Из них наибольшую вероятность в плане формирования аллергии представляет местный анастетик мепевастезин, который, как я ранее говорила, противопоказан детям до 4 лет. Более того, в нарушение требований Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, у врача анастезиолога-реаниматолога, который оказывал помощь, отсутствует обязательный допуск к клинической практике. Сертификат у него просрочен с октября 2019 года", - заключила госинспектор по контролю медуслуг.

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