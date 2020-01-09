Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал о состоянии девочки, впавшей в кому после лечения зубов в одной из частных клиник Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

"С утра провели консилиум в Городской детской больнице №2 по ситуации с девочкой, которая попала в кому после лечения зубов в частной стоматологии Нур-Султана с участием лучших детских врачей, невропатологов, нейрохирургов, кардиохирургов и анестезиологов республики. Состояние малыша оценивается как крайне тяжёлое, на данный момент находится на интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением врачей", - сообщил в Facebook министр.

Кроме того, Биртанов встретился с Анастасией - мамой ребенка.

Поговорили о дальнейшей тактике наблюдения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объёме. Надо отметить, что вся ситуация изначально находилась на контроле вице-министра здравоохранения Лязат Актаевой и руководителя управления здравоохранения столицы Сауле Кисиковой. На данный момент проводится проверка частной стоматологической клиники экспертами Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг МЗ РК", - отметил он.

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