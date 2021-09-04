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КМА призвал не оставлять без внимания инцидент с журналистом в акимате Алматы

03.09.2021 6589
КМА призвал не оставлять без внимания инцидент с журналистом в акимате Алматы
Фото: кадр с видео
АЛМАТЫ. 3 СЕНТЯБРЯ - Казахстанский Медиа Альянс призвал не оставлять без внимания инцидент с журналистом "Хабар 24" в алматинском акимате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На заседании Национального совета общественного доверия при президенте Канат Сахариянов предложил включить блок вопросов по развитию медиа в повестку следующих заседаний Нацсовета, сообщает телеканал "Хабар 24".
 
По его словам, "в Казахстане качественные законы, но хромает их исполнение, поэтому чиновники на местах позволяют себе такое отношение к журналистам". 

 
Напомним, журналистку телеканала "Хабар 24" силой вынес охранник из здания акимата Алатауского района в Алматы, когда она пыталась взять интервью у акима. 
 
Министр информации и общественного развития Аида Балаева раскритиковала работников охраны акимата, заявив, что их действия были неправомерными. Руководство телеканала приняло решение написать заявление в полицию. В пресс-службе акима Алматы заявили, что расследование по этому делу идет.
 

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