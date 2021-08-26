В акимате прокомментировали инцидент между охранником и журналистом

Фото: из соцсетей

АЛМАТЫ. 25 АВГУСТА - Охранник акимата Алатауского района Алматы выставил из здания журналиста телеканала "Хабар-24" Акбопе Танирберген. В ведомстве прокомментировали инцидент, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Акбопе Танирберген опубликовала видео инцидента на своей странице в Facebook . На кадрах видно, что охранник не пускает девушку в лифт, а затем поднимает ее, выносит на улицу и закрывает дверь.

В связи с действующими карантинными ограничениями вход в здание акимата Алатауского района ограничен и осуществляется по приложению Ashyk. Журналист А. Танирберген с оператором прошли в здание под турникетом, не просканировав свои статусы в приложении, о чем имеется соответствующая видеозапись. На замечания сотрудников службы охраны представители СМИ не реагировали, провоцируя конфликтную ситуацию", - сообщили в акимате Алатауского района Алматы.





Сообщается, что в отношении охранника начато служебное расследование.

Акимат Алатауского района официально заявляет о неприемлемости поведения сотрудника службы охраны, в отношении которого начато служебное расследование. По результатам будет принято решение о привлечении его к ответственности", - добавили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что "акимат открыт для работы с представителями СМИ на конструктивной основе и готов предоставить доступ к интересующей информации в рамках своей компетенции. Аким района готов дать интервью журналистам".

Инцидент прокомментировала министр информации и общественного развития Республики Казахстан Аида Балаева.

Как известно, неправомерные действия с применением физической силы сотрудником службы безопасности акимата Алатауского района Алматы в отношении журналиста Акбопе Танирберген стали объектом широкого обсуждения в сети Интернет. Хочу подчеркнуть, что бездействие со стороны ответственных лиц районного акимата послужило поводом для возникновения подобной ситуации. Все это идет вразрез принципам слышащего государства и открытого акимата. Ущемление прав и применение грубой физической силы в отношении журналистов недопустимы. Они должны чувствовать себя в безопасности. Представители СМИ имеют право на получение всей необходимой информации согласно действующим законам и нормативно-правовым актам РК. Считаю необходимым руководству акимата Алматы провести служебное расследование и принять соответствующие меры для недопущения повторения аналогичных ситуаций в отношении представителей СМИ", - написала она в Instagram .

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