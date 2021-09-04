Зоозащитники поддержали инициативу акимата Алматы по гуманному регулированию численности бездомных животных

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АЛМАТЫ. 3 СЕНТЯБРЯ - Алматинские зоозащитники поддерживают инициативы акимата по гуманному регулированию численности бездомных животных, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Впервые в Алматы предусмотрены меры по поддержке приютов для животных в городе. Об этом в ходе брифинга региональной службы коммуникаций рассказали руководитель отдела ветеринарии управления предпринимательства и инвестиций Алматы Айгерим Жаксылык и президент общественного фонда "Kare-Забота" Юлия Коваленко.

По информации Жаксылык, с начала 2021 года городская ветслужба помогла найти новый дом 180 кошкам. Их забрали приюты и неравнодушные горожане.

На сегодняшний день порядка 250 кошек, включая кошек, выброшенных так называемыми "коробочниками" возле торгового центра "Апорт", содержатся в частных приютах города", - сообщила Жаксылык.

По её словам, в рамках пилотного проекта по поддержке приютов будут предусмотрены средства на корм для животных.

В свою очередь, Юлия Коваленко заявила, что главная причина роста количества бездомных животных - человек.





По данным различных исследований, 85% бродячих животных - бывшие домашние питомцы, которых либо выгнали владельцы, либо они потерялись", - рассказала Коваленко.

Зоозащитники также заявили, что намерены возобновить практику ежегодного подсчёта бродячих животных для контроля динамики их популяции. В настоящее время точная численность животных в городе не установлена, но колеблется в пределах 16 500 -17 300 особей.

Отлов и уничтожение, являясь на протяжении многих лет единственным методом регулирования численности безнадзорных животных, показывает свою неэффективность", - считает Коваленко.

Зоозащитница отмечает, что предложенная акиматом программа гуманного регулирования численности животных для города Алматы и ряд других мер поддержки позволят решить ряд социально значимых проблем.









В рамках программы будет обновлена материально-техническая база ветеринарной службы города, проведена бесплатная стерилизация и чипирование, оказана поддержка приютам. Кроме того, все данные о домашних животных алматинцев внесут в единую базу идентификации собак и кошек PetControl.

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